Передостання субота травня — чудовий час для деяких знаків Зодіаку подорожувати на природі і працювати на дачі, констатують астрологи.

В той же час сьогодні багато хто з людей зможе сьогодні обзавестися впливовими покровителями або зустріти кохання всього свого життя, пише Ukr.Media.

Овен

Сприятливий день з ділової точки зору. Вдасться плідно попрацювати, деякі Овни зможуть укласти угоди, які принесуть великий прибуток. Цього дня можна обговорювати питання, пов'язані зі зміною роботи, пошуком нових клієнтів, укладанням договорів про довгострокову співпрацю. Ймовірний початок службового роману, інформує

У особистих відносинах також переважає вплив позитивних тенденцій, ви чудово ладнаєте з людьми, які вам дорогі, здогадуєтеся про їхні таємні бажання, робите приємні сюрпризи та гарні подарунки.

Телець

Ранок — слушний час для того, щоб будувати плани, у тому числі — довгострокові. Вам вдасться правильно оцінити і ситуацію в цілому, і свої можливості, і наміри оточуючих, тому проблеми з реалізацією задуманого навряд чи виникнуть. Поступово від роздумів про майбутнє переходьте до реальних дій; день обіцяє бути дуже плідним.

Добре проходять зустрічі, як ділові, і особисті; вам до будь-якої людини вдається знайти підхід. Друга половина дня — час компліментів, а то й любовних зізнань.

Близнюки

Непоганий день для того, щоб досягти значних успіхів, доведеться попрацювати, але навряд чи це засмутить вас: за роботу ви беретеся з ентузіазмом, проблем не боїтеся, легко знаходите людей, які готові допомогти. Буде можливість справити сприятливе враження на керівництво та інших впливових осіб; можливо, саме цей день започаткує новий етап вашого кар'єрного зростання.

Цей день добре підходить для нових знайомств, неформальних контактів, зустрічей із тими, хто поділяє ваші захоплення та інтереси. Увечері на багатьох Близнюків чекатимуть приємні сюрпризи.

Рак

Вдалий день. У вас багато що виходить добре, легко вдається досягти поставлених цілей, навчитися чогось нового. Друзі та близькі охоче допомагають вам, якщо це потрібно, знаходять слова підтримки, діляться хорошими ідеями, які можна разом втілити в життя. До багатьох Раків повертається впевненість у собі, втрачена останнім часом. Представники знака дивляться в майбутнє з оптимізмом.

Можливі несподівані витрати, часто викликані бажанням порадувати іншу людину, зробити дорогий подарунок. Деякі Раки захочуть узяти участь у благодійних акціях.

Лев

Сприятливий день, протягом якого ви зможете зробити багато корисного і для себе, і для інших. Є шанс знайти нових ділових партнерів чи роботодавців, розпочати довгострокову співпрацю, яка принесе вам великий прибуток. Багато Левів у цей день схильні робити незвичайні, навіть визначні вчинки, не чекаючи жодної нагороди за них.

Можливі невеликі грошові надходження, проте можливі й витрати, тому навряд чи ваше фінансове становище помітно зміниться. Відносини з близькими складаються не так просто, як хотілося б, але відверта розмова дозволить змінити ситуацію.

Діва

Складний день, особливо з погляду спілкування: конфлікти виникають через дрібниці, покласти край розбіжностям буде дуже важко. Багато Дів сваряться з людьми, від яких залежить розвиток їхньої кар'єри, професійне зростання. Наберіться терпіння і намагайтеся згладити гострі кути; шанс уникнути серйозних проблем у вас є.

Імовірний успіх у самостійній роботі. Взагалі, усамітнення виявляється корисним у всіх відносинах, у тому числі і з емоційної точки зору. Добре складаються невеликі поїздки, зміна обстановки йде на користь.

Терези

Сприятливий день для роботи. Особливо вдалим він буде для тих, хто використовує нові методи, не боїться експериментувати, втілювати у життя сміливі плани. Перешкоди, які довго заважали руху вперед, зараз можуть бути успішно подолані. Можна робити покупки, найкраще купувати те, що потрібно для роботи чи навчання.

День підходить для невимушеного спілкування, зустрічей у неформальній обстановці, романтичних побачень. Вам вдається справити гарне враження, причому байдужими до вашої чарівності не залишаться навіть люди, яким взагалі ніхто не подобається.

Скорпіон

Навряд чи цей день буде плідним. Вам нелегко змусити себе взятися за роботу, спокуса відкласти справи або доручити їх кому-небудь іншому буде дуже великою. Деяким Скорпіонам здадуться складними навіть ті завдання, з якими вони раніше справлялися без жодних зусиль. Небажано проводити переговори на високому рівні, відвідувати державні інстанції.

Для розваг, відпочинку, спілкування з друзями день чудово підходить; можливості повеселитися ви не втратите. Імовірні романтичні захоплення, але навряд чи вони будуть серйозними.

Стрілець

Можна багато чого досягти. Зірки на вашому боці, тому з вирішенням багатьох завдань, навіть складних, ви справляєтеся легко. Добре складаються стосунки з оточуючими, якщо вам потрібні союзники та помічники, ви їх неодмінно знайдете. Особливо вдалий день для Стрільців, які працюють у сфері освіти, займаються поширенням інформації.

Добре складаються поїздки. Якщо у цей день ви вирушаєте у довгу подорож, вона буде вдалою та цікавою. Можливі приємні знайомства з людьми, які прибули здалеку.

Козоріг

Все виходить, однак іноді для досягнення мети доводиться докласти більше зусиль, ніж ви очікували. Головне — не відступати, якщо на вашому шляху виникнуть перепони; проявіть винахідливість, і ви неодмінно знайдете спосіб подолати їх. Вдалий день для експериментів, використання нових методів у роботі.

Можливий початок службового роману. Спочатку ви навряд чи поставитеся до нього серйозно, проте ці відносини можуть відіграти важливу роль у вашому житті. Вечір — слушний час для спілкування з друзями.

Водолій

Важко налаштуватися на серйозний лад — ви хотіли б відпочити і повеселитися, а не займатися справами, до того ж дуже нудними. Деяким Водоліям доведеться виконувати обіцянки, про які вони давно забули. Можливо і нагадування про старі борги, їх треба буде повернути негайно.

Ділові відносини складаються непросто, а ось з друзями та близькими ви ладнаєте чудово, і час у суспільстві членів сім'ї проводите дуже приємно. Бажано утриматися від далеких поїздок, особливо у другій половині дня.

Риби

Ранок — дуже вдалий час, і саме його варто використати для досягнення цілей, пов'язаних із роботою, бізнесом, фінансами. Ділове чуття буде дуже гострим і не підведе вас. Поступово вплив сприятливих тенденцій знижуватиметься, і що ближче вечір, то більше труднощів виникатиме у вирішенні навіть звичних завдань.

Друга половина дня підходить для неформального спілкування, дружніх зустрічей та романтичних побачень. Ви легко знаходите спільну мову з людьми, можете порозумітися навіть з тими, хто раніше не викликав у вас симпатії.

В той же час не варто забувати, що за Східним гороскопом 20 травня — день Грайливого (Земляного) Тигра, який вважається надзвичайно доброю та обережною істотою, пише Метеопрог.

Грайливого Тигра також характеризують такі якості, як товариськість, вірність та інтелектуальність.

«Для нього почуття особливої ролі не грають, набагато важливішими є серйозність намірів. Таким чином, Тигром погано маніпулювати, оскільки він не ведеться на дешеві постановки. В цей день важливо залишатися вірним своїм намірам. Ні в якому разі не міняйте свої плани, якщо виникне спокуса це зробити», — підкреслюють знавці Східної астрології.

На їх думку, сьогодні було б непогано вкластися фінансово у якийсь проєкт — інвестиція себе обов'язково виправдає, якщо не відразу, то трохи згодом.

Нагадаємо, астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, до яких прийде успіх у другій половині травня.

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