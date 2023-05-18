Третій четвер травня — доволі плідний день, коли у всіх починаннях можна буде досягти перших успіхів, вважають астрологи.

Сьогодні з'явиться можливість зрозуміти, як скоріше вирішити домашні проблеми та налагодити стосунки з близькими, інформує Ukr.Media.



Овен

Зберігайте спокій. Це не вдалий день, але впоратися з труднощами вам цілком під силу. Буде можливість обговорити проблеми з людьми, які допоможуть у їх вирішенні. Не виключений початок плідної співпраці, завдяки якій перед вами незабаром відчиняться нові двері.

Імовірне погіршення самопочуття, не виключено загострення хронічних захворювань. Бережіть себе, намагайтеся уникати надмірних фізичних навантажень, зараз вони вам ні до чого. Наприкінці дня багато Овнів отримають приємні звістки.

Телець

Не поспішайте. Друга половина дня обіцяє бути значно вдалішою за першу, і братися за важливі справи з самого ранку нема потреби. Можливе отримання несподіваних, але дуже привабливих пропозицій, пов'язаних із роботою. Деякі Тельці мають шанс швидко зробити блискучу кар'єру, проте представники знака повинні бути готові до того, що заради професійного успіху доведеться багато чим пожертвувати.

Можливі грошові надходження, зокрема значні. Не виключено дорогих подарунків, дуже приємних знаків уваги. Можна проявляти ініціативу в особистих стосунках.

Близнюки

Дуже вдалий день, у вас багато що виходить добре. Можна і домогтися успіху в абсолютно нових справах, і досягти давно поставлених цілей. Корисною буде участь у громадських заходах, зокрема — у благодійних акціях. День підходить для поїздок, далеко від дому буде шанс показати себе з кращого боку.

Успішно вирішуються фінансові питання, ймовірні грошові надходження, причому отримані суми виявляться вищими, ніж ви очікували. У другій половині дня потребуватимуть уваги сімейні справи, заради цього доведеться відмовитися від вирішення якихось робочих завдань.

Рак

У вас багато що вийде, якщо ви правильно виберете союзників. Намагайтеся звертатися по допомогу до тих, хто вже не раз вас підтримував; не варто покладатися на людей, яких ви погано знаєте, навіть якщо вони скупляться на обіцянки.

У середині дня можливі важкі моменти. Подолати перешкоди вам допоможуть життєрадісність і оптимізм, та й почуття гумору не буде зайвим. Можна укладати угоди, зокрема великі, а також підписувати угоди про співпрацю. Ви легко знаходите спільну мову з представниками протилежної статі.

Лев

Дуже напружений день, вам доведеться подолати чимало труднощів. Багато Левів схильні переоцінювати свої можливості, братися за те, що їм не під силу. Утримайтеся від необачних вчинків, не давайте необдуманих обіцянок, інакше ви опинитеся у пастці.

Може бути важко порозумітися з високопоставленими людьми, домовитися з ними про співпрацю. День підходить для самостійної роботи, а також для творчості. Буде нагода навчитися чогось нового, але не варто розраховувати на те, що корисні знання будуть даватися легко.

Діва

Дуже вдала перша половина дня, потрібно постаратися використати її максимально ефективно. Добре проходитимуть ділові зустрічі, багато Дів зможуть знайти нових партнерів або отримають привабливі пропозиції щодо роботи. Ви сповнені ентузіазму, і оточуючим це подобається; до вас тягнуться люди, які розділяють ваші захоплення та інтереси.

У другій половині дня потрібно буде приділити увагу близьким людям, причому порозумітися з ними може бути набагато важче, ніж зазвичай. Діви стають дуже чутливими до критики, будь-які зауваження їх дуже ранять.

Терези

Складний день, чи не найнапруженіший цього тижня. Багатьом Терезам виявляється важко впоратися зі своїми слабкостями, протистояти спокусам. Представники знаку ризикують стати маріонетками у руках досвідчених маніпуляторів. При цьому не виключені і приємні сюрпризи, і зміни на краще — швидше за все те й інше буде пов'язане з вашим особистим життям, а не роботою.

Можливі незаплановані подорожі, можуть зриватися раніше досягнуті домовленості. Потрібна обережність у фінансових справах. Усі покупки мають бути добре обдуманими.

Скорпіон

День цікавий і незабутній, відбувається багато цікавого, можливі події, які вас дуже порадують. Щоб досягти успіху, потрібно прислухатися до чужої думки, щоб зберегти добрі стосунки з оточенням — виявляти гнучкість; чим раніше ви це зрозумієте, тим щасливішим буде день.

Будьте обережні у спілкуванні з представниками протилежної статі. Ваша прихильність може бути розцінена неправильно, пізніше через це виникнуть неприємності. Можна робити покупки, зокрема незаплановані; вам не доведеться шкодувати про витрачені гроші.

Стрілець

Ви чудово ладнаєте з людьми, і це виявляється дуже доречним: завдяки підтримці старих і нових союзників ви досягаєте успіху там, де інші зазнали невдачі. Відповідний день для відвідування конференцій та семінарів, а також інших заходів, на яких можна зустріти людей, які розділяють ваші професійні та творчі інтереси.

Можливі грошові надходження, деякі Стрільці укладуть угоди, які незабаром принесуть значний прибуток. Добре займатися домашніми справами, облаштуванням житла, купувати меблі та предмети інтер'єру.

Козоріг

Прекрасний день. Життєвий потенціал дуже високий, ви перебуваєте у відмінному настрої та не відчуваєте ні втоми, ні роздратування, навіть якщо доводиться займатися кількома справами одночасно. Буде можливість навчитися чогось нового, отримати цінний досвід. І на роботі, і вдома ви стежите, щоб атмосфера була сприятливою, не виникало конфліктів і розбіжностей.

Відкриваються нові перспективи, надходять пропозиції, на які вам не захочеться відмовляти. Можна підписувати угоди про співпрацю та інші важливі документи.

Водолій

Вам буде нелегко. День складається невдало, часом навіть із простими та звичними справами не вдається впоратися вчасно. І ділові, і особисті стосунки складаються більш напружено, ніж зазвичай, іноді ви просто втомлюєтеся від спілкування з людьми, з якими зовсім недавно добре ладнали. Виявіть твердість і наполегливість, це змусить оточення прислухатися до вашої думки.

Пам'ятайте, що важливі рішення краще приймати самостійно, та й серйозних справ не варто довіряти нікому іншому. Можуть бути вдалими невеликі покупки, а ось великі покупки краще відкласти.

Риби

Дуже велика спокуса кинути всі справи та присвятити день відпочинку та якимось приємним заняттям. Якщо обставини це дозволяють, саме так і слід зробити. Якщо ж ні — постарайтеся знайти комфортний ритм, уникати навантажень. Можливо, не вдасться впоратися з усім, що було заплановано. Краще наперед вирішити, що можна відкласти, а що — ні.

Несприятливий день для спілкування з представниками державних організацій, рішення юридичних та майнових витрат. Грошові надходження можуть виявитися меншими, ніж ви розраховували.

Також не варто забувати, що 18 травня за Східним гороскопом — день Допитливого (Вогняного) Щура.

Допитливий Щур — дуже енергійна особистість. Пристрасть та енергія буквально ллються з нього, найбільше отримують їх близькі до Щура люди.

Більше такому Щурові вдається групова робота, тому такі особистості намагаються навчатись на акторів, режисерів, керівників та інші професії, які вимагають спілкування з великою кількістю людей.

Дуже часто в цей день Щурі зустрічають споріднену душу. Мова йде не про стосунки з коханою людиною, а саме про ту особу, з якою розуміють один одного без слів і мають спільні інтереси, захоплення та справи. Тому варто в цей день якомога більше заводити нових знайомств.

«Якщо ви тільки почали будувати свої стосунки, саме час для першого поцілунку, якщо він вже був — пора переходити на рівень вище. Якщо ж ви одружені вже давно, згадайте молодість і перші поцілунки, відкиньте рутину і влаштуйте один одному незабутній романтичний вечір», — радять знавці Східної астрології.

Нагадаємо, завтра, 19 травня, буде останній цієї весни молодик. Астрологи радять правильно використати цей період, який характеризується дуже потужною енергетикою й буде продуктивним для тих людей, які будуть енергійними та наполегливими.

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