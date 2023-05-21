росія, судячи з усього, значно посилила свої війська в Бахмуті. Серед іншого, причиною цього можуть бути успіхи української сторони. Українські контратаки і тактичні виграші на місцевості поблизу Бахмута на сході України, вочевидь, дали свій ефект. Небезпека оточення російськими військами українських сил у Бахмуті, ймовірно, усунута, повідомляє американський аналітичний центр Інститут дослідження війни (ISW) у своєму щоденному брифінгу про війну в Україні.

Більше того, країна-окупантка була змушена використовувати свої «обмежені військові ресурси» для локального наступу в Бахмуті. Британські спецслужби також повідомляють, що за останні чотири дні росія збільшила кількість своїх військ у битві за Бахмут на «кілька тисяч осіб».

Таким чином у передмісті Бахмута темпи просування українських військ дещо сповільнилися. Однак росія не в змозі повернути втрачені позиції.

На додаток до успіхів України публічні погрози групи найманців «Вагнера» припинити бойові дії в Бахмуті також є причиною посилення російського фронту, вважають у британському Міністерстві оборони. Передислокація є «значним кроком» з боку російського командування, оскільки дуже мало російських підрозділів, ймовірно, можуть бути вільно доступними в Україні, додали в Міністерстві оборони в Лондоні.

«Російське керівництво, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як найважливішу безпосередню мету військового часу, яка дозволить йому претендувати на певний успіх у конфлікті».

Нещодавно різні російські ЗМІ поспішили черговий раз заявити, що сили Вагнера захопили Бахмут. Ці заяви викликали значну критику, повідомляє ISW. 19 травня лідер «Вагнера» євген пригожин назвав захоплення росіянами Бахмута протягом вихідних малоймовірним.

ISW не помітив жодних ознак контрольованого відходу українських військ зі своїх позицій у цьому місті на сході України. Також немає відповідних спостережень про те, що групи Вагнера знаходяться на межі захоплення всіх українських позицій, що залишилися, згідно з даними ISW.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з капітаном ЗСУ Рустамом Рємєтовим: «Хлопці штурмують, а противник панічно тікає».

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