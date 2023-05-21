Генштаб ЗСУ підтвердив, що бої за Бахмут тривають

Розпочалася чотириста п’ятдесята друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу, що минула, ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Варто зазначити, що напередодні фінансист групи «Вагнер» євген пригожин заявляв, що Бахмут повністю захоплений, з чим його на найманців навіть вітав господар кремля володимир путін. Втім, у Генштабі цю інформацію офіційно не підтверджують. Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що ситуація в місті критична, але підрозділи Сил оборони тримають оборону в районі «Літака» та контролюють певні промислові та інфраструктурні об"єкти цього району і приватний сектор.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії також у напрямку Білої Гори.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи. Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також знищено 4 ударних та 7 розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль ворога.

Станом на ранок неділі, 21 травня, втрати російської армії перевищили 203 тисячі військовослужбовців. За добу підрозділи Сил оборони знищили, зокрема, 29 артилерійських систем та 21 БПЛА ворога.

Фото Генштабу

Ситуацію навколо Бахмуту та заяви пригожина щодо обороннних позицій, які «вагнерівці» передадуть російській армії перед виходом з міста 25 травня, коментують й аналітики Інституту вивчення війни. В ISW підкреслили, що на час публікації цієї інформації відеозапис з геолокацієй, який би підтверджував заяву фінансиста ПВК, не виявлений. «Заявлена пригожиним перемога над районами Бахмута, що залишилися, носить суто символічний характер, навіть якщо це правда… Їхнє захоплення не дає російським військам важливої в оперативному відношенні території для продовження наступальних операцій або якоїсь особливо сильної позиції, з якої можна захищатися від можливих українських контратак… Заява пригожина про відхід, незалежно від того, чи піде „Вагнер“ із міста чи ні, вказує на те, що він не має наміру продовжувати наступальні дії, спрямовані безпосередньо на захід від Бахмута», — йдеться у звіті аналітиків.

В Інституті вивчення війни зазначають, що «вагнерівці» навряд чи зможуть успішно провести контрольований відхід з міста чи організувати адекватну оборону або закріпити нещодавні успіхи в Бахмуті, достатні для того, щоб запобігти українським контратакам до 25 травня, навіть якщо заява пригожина про відступ «Вагнера» вірна.

«Малоймовірно, що російське військове командування збере достатньо сил, щоб змінити „Вагнера“ в Бахмуті та утримати свої фланги в межах вікна, оголошеного пригожиним, без передислокації російських військ з інших районів. Заява пригожина про його намір піти могла бути грубою спробою ввести українські сили в оману та змусити їх провести контратаку через місто Бахмут», — вважають експерти.

Раніше військовий експерт Роман Світан зазначав, що російській окупаційній армії Бахмут потрібен, як якась «сакральна перемога», але саме місто їм не дуже потрібне.

Фото Генштабу ЗСУ

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