Повінь в Італії триває: за 36 годин випала піврічна норма опадів

На півночі Італії триває найпотужніша за багато років повінь. Офіційно підтверджено загибель 14 осіб. Під водою перебувають багато міст і сіл в області Емілія-Романья, зокрема її адміністративний центр Равенна.

Дощі тим часом тривають. За 36 годин тут випала піврічна норма опадів. Матеріальні збитки від стихійного лиха вже оцінюють у мільярди євро.

Рівень небезпеки залишається найвищим — червоним. Тому влада евакуює цілі населені пункти. А розміщувати евакуйованих особливо ніде. Близько 15 тисяч людей змушені ночувати в наспіх обладнаних для цієї мети спортивних залах. Тим, кому пощастило більше, надали номери в готелях.

Влада і благодійні організації направили в регіон мобільні кухні, які забезпечують людей гарячою їжею.

У деяких населених пунктах рівень води знизився. Місцеві жителі почали приводити до ладу свої будинки і вулиці. Їм доводиться вручну прибирати цілі пласти бруду.

У Равенні зберігається висока небезпека зсувів. Місто оточене з усіх боків пагорбами, на схилах яких розташовані селища. Усе це може виявитися в будь-який момент похованим під шаром бруду, попереджає мер Равенни Массімо Ізола.

Через повінь довелося також скасувати італійський етап перегонів «Формули-1» в Імолі. Її організатори 19 травня повідомили, що жертвують мільйон євро на відновлювальні роботи в постраждалих регіонах. Таку ж суму вирішила пожертвувати команда Ferrari.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Австралія постраждала від повені, яка трапляється раз на 100 років: сотні людей евакуйовані літаками.

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