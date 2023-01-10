Австралія постраждала від повені, яка трапляється раз на 100 років: сотні людей евакуйовані літаками

Криза в регіоні Кімберлі на заході Австралії була спричинена минулого тижня тропічним циклоном «Еллі», який приніс річну норму опадів в деякі райони за лічені дні. Військові літаки допомогли доставити вантажі і евакуювали мешканців у безпечне місце у відрізаних містах, таких як Фіцрой-Кроссінг, де проживає близько 1000 людей. Влада заявляє, що деякі евакуаційні центри намагаються впоратися з кількістю переміщених осіб, оскільки повені зруйнували автомагістралі і мости, повідомляє news.sky.

Прем'єр-міністр країни пообіцяв відремонтувати будинки і відновити інфраструктуру, відвідавши постраждалі громади, заявив міністр надзвичайних ситуацій Західної Австралії Стівен Доусон (Stephen Dawson).

«Люди в Кімберлі переживають найгіршу повінь, яку Західна Австралія мала за всю свою історію. Вода скрізь і що в деяких районах паводкові води простяглися на 50 км, а затоплення настільки, наскільки сягає око», — заявив він.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе сказав, що ще занадто рано оцінювати повну вартість відновлення зруйнованих доріг і мостів, але остаточна цифра буде «дуже великою». Він пообіцяв 10 000 австралійських доларів на ремонт будинків і до такої ж суми на заміну предметів домашнього вжитку.

За даними ЗМІ, у березні 2022 року було затоплено місто Лісмор у штаті Новий Південний Уельс, кілька разів постраждав західний Сідней, а повільна повінь у глибинці відрізала міста і села на території, що простягається від штатів Новий Південний Уельс до Вікторії, а тепер і Південної Австралії. Міністр Австралії з питань зміни клімату Кріс Боуен заявив, що існує абсолютний зв'язок між глобальним потеплінням і рекордною повінню.

Нагадаємо, внаслідок повені у США загинули вже 25 людей.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram