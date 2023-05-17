Є загиблі: на північ Італії обрушилася потужна повінь

На північ Італії обрушилася потужна повінь. Через проливні дощі вийшли з берегів 14 річок. Особливо постраждала область Емілія-Романья. Тут затоплено цілі міста і села. Під водою опинилися також кілька кварталів у Болоньї. Через повінь довелося скасувати італійський етап перегонів «Формула-1».

Місцева влада повідомляє поки про вісьмох загиблих. Близько десяти осіб вважаються зниклими безвісти. Але це не остаточні дані.

У регіоні повним ходом триває евакуація. Свої будинки були змушені покинути вже тисячі людей. Їх доводиться знімати з дахів вертольотами. На жаль, дахи будинків нині в постраждалих районах є єдиним безпечним місцем.

Мер міста Равенна Мікеле де Паскале заявив журналістам, що це найстрашніша повінь в історії області Емілія-Романья. Лише з Равенни вранці евакуювали 5 тисяч людей. І рятувальна операція триває.

Це вже друга повінь у травні в регіоні. Перша сталася на початку місяця і не була такою руйнівною. Тоді загинуло двоє людей.

Дощі обрушилися на північ Італії після кількох місяців посухи. Екологи вважають, що такі погодні умови можуть стати нормою в недалекому майбутньому через глобальну зміну клімату.

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