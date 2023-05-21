У Британії на шосе згорів суперкар Mercedes за 2,8 млн доларів (фото)

У Великій Британії згорів на шосе суперкар Mercedes AMG One. Автомобіль вартістю 2,8 мільйона доларів несподівано спалахнув як сірник. Дивом ніхто в результаті не постраждав.

Фото останків дорогого автомобіля облетіли всі британські газети. Інцидент стався в графстві Стаффордшир на шосе M6.

Концерн Mercedes випустив усього 275 таких авто. Вони оснащені двигуном, який використовується на болідах «Формули-1». Потужність мотора становить 1049 кінських сил. AMG One розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди, а до 200 км/год — лише за 7 секунд. Максимальну швидкість цього «звіра» довелося штучно обмежити до 353 км/год.

Що стало причиною загоряння, поки що не відомо. Також зберігається в секреті ім'я власника суперкара.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що найкращий боксер світу похвалився елітним автопарком на 11 мільйонів доларів.

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