Астрологи, що склали гороскоп на наступний тиждень, назвали також знаки зодіаку, яким пощастить у коханні в період з 22 по 28 травня.

Рак (22.06 — 22.07)

Ракам — переважно тим, хто нещодавно розлучився з коханою людиною — досить витрачати час на «жалобу» за взаєминами, що закінчилися і віджили. Життя триває, а, отже, і нове кохання не змусить себе довго чекати. Головне, відкрити серце для почуттів: якщо один раз у цьому сенсі не пощастило, то зовсім не означає, що так буде і надалі — скоро вдасться зустріти свою другу половинку, до того ж справжню, а не уявну, повідомляє ТСН.

Стрілець (23.11 — 21.12)

На Стрільців чекає приємна романтична звістка: вони достеменно дізнаються про те, що людина, якій вони симпатизують, має до них такі ж почуття, що спричинить у представників знака піднесений настрій. Щоправда, зірки не обіцяють їм, що вони можуть розраховувати на довготривалі стосунки з офіційним оформленням, але за яскравий і красивий роман відповідають.

Риби (19.02 — 20.03)

Риби, мабуть, найромантичніший знак зодіакального кола, тому стосунки такої якості вони завжди висувають на перший план, навіть якщо це трапляється на шкоду професійній діяльності та фінансовим успіхам. Цьогорічний тиждень не стане винятком із загального правила — представники знака проведуть його під впливом ейфорії, пов'язаної з новим — та перспективним — сентиментальним почуттям, та екзальтацій, пов'язаних із новим захопленням.

Як писали «ФАКТИ», астрологи також склали жіночий гороскоп на період з 22 по 28 травня 2023 року, а також назвали п'ять знаків зодіаку, до яких прийде успіх у другій половині травня.

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