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Суспільство та люди

Проігнорував повістку: на Прикарпатті суд покарав 38-річного ухилянта

10:50 22 травня 2023
суд

В Івано-Франківській області суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

У лютому 2023 року чоловік, отримавши повістку про відправку до військової частини для проходження служби за мобілізацією, без поважних причин не прибув до вказаного центру.

«В суді доведено, що 38-річний житель Івано-Франківського району пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби, а також попереджений про притягнення до відповідальності за неявку до центру комплектування та соціальної підтримки», — йдеться у повідомленні.

Суд призначив ухилянту покарання — 1 рік 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, адвокат роз'яснив, чи можуть мобілізувати чоловіків, які мають подвійне громадянство.

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