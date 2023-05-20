Не перепона для мобілізації: чи можуть взяти на війну чоловіків з подвійним громадянством

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тому до лав ЗСУ можуть мобілізувати військовозобов’язаних чоловіків, у тому числі й тих, хто має подвійне громадянство.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі.

«Навіть якщо вони повідомлять про наявність другого громадянства», — зазначив він.

У таких випадках людям варто подати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи, що засвідчують наявність українського та іншого громадянства.

Це важливо також і для того, щоб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за державну зраду.

«Особливо, якщо йдеться про громадянство країни-агресора або країни, яка їй допомагає. Я кажу про російську федерацію та республіку білорусь», — пояснив Кравець.

Адвокат зазначив, що у людей з подвійним громадянством вже виникали проблеми зі зняттям з військового обліку.

«У будь-якому разі, якщо у вас є громадянство іншої країни й ви офіційно не вийшли з громадянства України, це не є перепоною для вашої мобілізації під час воєнного стану й на особливий період. Візьміть це до уваги й зверніться до ТЦК і СП, щоб надалі не виникало неприємних ситуацій з правоохоронними органами», — зауважив Кравець.

Водночас для людей з подвійним громадянством є і виняток — в тому разі, коли вони виїжджають на постійне місце проживання за кордон. Для них передбачено зняття з військового обліку в нашій країні.

Раніше адвокат розповів, як діяти військовозобов'язаному, якщо він не отримав повістку належним чином, а представники ТЦК вручили її родичу або залишили у поштовій скриньці.

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