П’ять років тюрми за письмову відмову від призову: в Україні почали карати ухилянтів

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проводиться загальна мобілізація, а ухилянтів притягають до цілком реальної відповідальності.

Наразі, за повідомленням ТСН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень, за ухилення від мобілізації засуджено декілька сотень українців практично зі всіх регіонів країни.

Наприклад, наприкінці березня в Мукачево Закарпатської області суд призначив 5 років позбавлення волі батьку двох малолітніх дітей за те, що він письмово відмовився від мобілізації, мотивуючи це сімейним станом. Суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого та призначив йому умовне покарання — 3 роки іспитового терміну.

Умовний вирок було оголошено Маневицьким судом Волинської області і стосовно потерпілого від аварії на ЧАЕС мешканця регіону, який теж ухилявся від мобілізації. Обвинувачений повідомив суду, що має захворювання, а крім того, його брат наразі перебуває в російському полоні.

А ось Охтирській міськрайонний суд на початку року призначив реальні три роки в'язниці офіцерові запаса, який ухилявся від мобілізації. Більше того, суд постановив заарештувати обвинуваченого в залі засідань.

Втім, обвинувачений своєї вини не визнав, і пояснив відмову хворобою коліна, попри те, що військово-лікарська комісія цього не підтвердила, а її висновків чоловік не оскаржував.

Нагадаємо, днями юрист пояснив, чи має силу заборона на виїзд за кордон 17-річним українцям.



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