Одеський поліцейський шантажував матір загиблої дитини, лякаючи позбавленням батьківських прав

В Одесі затриманий офіцер спецпідрозділу з патрульної поліції, який шантажував свою знайому, чий дворічний син загинув, випавши з вікна на пʼятому поверсі. Старший лейтенант стверджував, що її чоловіка за це «посадять», а другу їхню дитину заберуть в притулок.

Нещасний випадок з малюком стався 5 травня цього року у будинку на проспекті Добровольського. Жінка була на роботі, вдома з хлопчиком лишався батько. Він на кілька хвилин пішов у душ, а дитина вийшла на балкон і, залізши на стільчик, змогла дістатися вікна. Хлопчик сперся на москітну сітку — та не витримала.

Дізнавшися про цю трагедію в сімʼї його знайомої, інспектор Г. з роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції вирішив заробити. Попри те, що він не мав ніякого стосунку до розслідування цього нещасного випадку, старший лейтенант залякав жінку. Мовляв, оскільки батько не догледів за сином, то його будуть судити. А матір, дарма що її не було вдома, позбавлять батьківських прав та заберуть другу дитину в притулок, розповіли «ФАКТАМ» в одеській поліції.

За тисячу доларів Г. обіцяв домовитися зі слідчим, що той це розслідування «спустить на гальмах». Жінка попросила зачекати, поки вона збере необхідну суму, а сама звернулася до співробітників внутрішньої безпеки. Ті, спільно з ДБР, СБУ та прокуратурою провели операцію, в ході якої спочатку задокументували передачу першої частини грошей. А при передачі наступної — 600 доларів — затримали шантажиста. Йому оголошена підозра у вимаганні неправомірної вигоди особою, уповноваженою на виконання функцій держави. За це передбачено покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

До речі, останнім часом у патрульній поліції Одещини почастішали подібні затримання. Так, 5 травня був арештований начальник одного з відділів Управління патрульної поліції, якого звинувачують у систематичному хабарництві при видачі дозволів на перевезення великогабаритних вантажів у супроводі поліції. А кількома днями раніше — інспектора патрульної поліції в одному з районів області. Той вимагав 10 тисяч гривень у військовослужбовця, який придбав авто для використання в зоні бойових дій. Поліція ж вилучила техпаспорт і збиралась притягнути військовика до адмінвідповідальності за користування автомобілем на іноземній реєстрації.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Одесі арештували навіть мера. Геннадію Труханову інкримінують організацію корупційної схеми, що завдала багатомільйонних збитків державі. Хоча за ґратами він пробув недовго, вийшовши під заставу у 13 мільйонів. До речі, пів року тому його вже хотіли арештувати, та суд також дав можливість Труханову вийти під заставу в 30 мільйонів. Дивним чином він не був арештований, хоча заставу й не вніс.

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