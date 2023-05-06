37.34 / 37.83 40.91 / 41.65
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Загинув на місці: в Одесі дворічний хлопчик випав з балкону на п’ятому поверсі

10:43 6 травня 2023
балкон

В Одесі, де наприкінці квітня мати з маленькою донькою випали з балкона на 16-му поверсі, загинув хлопчик двох років.

Трагедія сталася на проспекті Добровольського дитина випала з балкона квартири на п'ятому поверсі. Хлопчик від отриманих травм загинув на місці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі дитини.

Згідно з інформацією, отриманою від співробітників місцевого поліцейського підрозділу, нещасний випадок трапився, коли батько дитини на короткий час покинув кімнату. Хлопчик, використовуючи стільчик, зміг дістатися підвіконня, сперся на москітну сітку та випав із вікна.

Повідомляється, що раніше ця сім'я не привертала уваги правоохоронних органів. Людей характеризують позитивно.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини трагічної події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ з позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, у березні на Київщині 29-річна жінка викинула двомісячного сина з вікна своєї квартири, яка розташована на п'ятому поверсі.

287

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Тільцям — грошові надходження, Левам — приємні зустрічі, Водоліям — корисний досвід: гороскоп на день Милого Щурика 6 травня

Алла Пугачова на церемонії прощання

Алла Пугачова прилетіла на прощання з Юдашкіним, а діти — до Діснейленду: як провели останні дні Примадонна з родиною

Троянда

Омолоджуємо трояндові кущі содою: унікальний метод

Полив розсади

Чайна ложка цього підживлення замінить всі добрива на городі: підливайте її під розсаду, і готуйте величезні мішки для врожаю (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту