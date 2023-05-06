Загинув на місці: в Одесі дворічний хлопчик випав з балкону на п’ятому поверсі

В Одесі, де наприкінці квітня мати з маленькою донькою випали з балкона на 16-му поверсі, загинув хлопчик двох років.

Трагедія сталася на проспекті Добровольського дитина випала з балкона квартири на п'ятому поверсі. Хлопчик від отриманих травм загинув на місці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі дитини.

Згідно з інформацією, отриманою від співробітників місцевого поліцейського підрозділу, нещасний випадок трапився, коли батько дитини на короткий час покинув кімнату. Хлопчик, використовуючи стільчик, зміг дістатися підвіконня, сперся на москітну сітку та випав із вікна.

Повідомляється, що раніше ця сім'я не привертала уваги правоохоронних органів. Людей характеризують позитивно.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини трагічної події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ з позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, у березні на Київщині 29-річна жінка викинула двомісячного сина з вікна своєї квартири, яка розташована на п'ятому поверсі.

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