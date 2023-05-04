Мера Одеси Геннадія Труханова заарештували у залі суду

Мера Одеси Геннадія Труханова арештували й взяли під варту. Рішення виніс Вищий антикорупційний суд в рамках справи заводу «Краян». Як альтернативу Труханов може внести заставу у розмірі 13 мільйонів гривень, повідомляє «Думская».

Повідомляється, що суд задовольнив клопотання прокурорів САП, які мотивували необхідність арешту Труханова тим, що він досі не вніс заставу у розмірі 30 млн грн, призначену раніше судом.

Крім того, досі зберігається ризик того, що мер Одеси може залишити країну. Також в прокурорів є побоювання в тому, якщо Труханов не поїде з України, то він буде використовувати своє службове становище та чинити тиск на свідків та інших фігурантів справи.

Труханова взяли під варту у залі суду. Термін тримання 60 діб.

Слідство вважає, що у 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною ціною, а різницю намагалися вивести через фіктивне підприємство. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми, який привласнив понад 90 млн грн.



«Справа Краяна» розглядається з 2019 року. Тоді Малинівський районний суд Одеси виправдав Труханова та інших фігурантів. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок і направила його на новий розгляд.

Обвинуваченими у справі «Краяна», крім міського голови Одеси Геннадія Труханова, проходять його заступник Павло Вугельман, екс-глава постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, колишній директор муніципального департаменту комунальної власності Олексій Спектор та його заступник Володимир Радіонов, директор ТОВ «Девелопмент еліт» (продавець адмінбудівлі) Петро Загодиренко, директор ТОВ «Valton Group» Ігор Кравченко та директорка підприємства «Брокбізнесконсалт» Галина Богданова (оцінювач).

За даними звинувачення, продаж місту адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за свідомо завищеною ціною призвела до того, що громада Одеси зазнала збитків у розмірі 185 млн грн.

446

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram