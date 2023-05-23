У Києві оголошено військові навчання: мешканців просять не лякатися

У Києві, де раніше мешканців закликали зберігати спокій під час тестування нової системи оповіщення про надзвичайні ситуації, з таким самим закликом звернулися у зв`язку з плановими тренуваннями сил та засобів оборони столиці 23−25 травня.

Як повідомляють у Сухопутних силах ЗСУ, під час тренувань відбуватимуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета заходу — нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

«У зв'язку з проведенням навчань здійснюватимеится переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заклики військових не завжди беруться до уваги українцями, які чи мимоволі, чи навмисно сприяють ворогу. Як це, наприклад, сталося під час нещодавньої ракетної атаки на Київ, коли кілька мешканців столиці зняли на відео та виклали у мережу роботу підрозділів ППО. А невдовзі їхні дані встановила СБУ.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Сухопутними силами ЗСУ у соцмережах

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