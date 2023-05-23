«Війна продовжує забирати молодих, красивих, перспективних»: в один день загинули дві лікарки з бахмутської лікарні

27-річна Катерина Єфименко (на фото у заголовку) загинула внаслідок російських обстрілів міста Часів Яр Донецької області. Поруч була також її мама Анжела, яка теж не вижила. Обидві мешкали у будинку знайомих через те, що їхнє житло було пошкоджене обстрілами.

«Війна продовжує забирати молодих, красивих, перспективних, відданих своєї країні громадян. 19 травня під час ворожого обстрілу загинула наша працівниця, — повідомила у соцмережі адміністрація комунального некомерційного підприємства „Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут“. — Ми у глибокій жалобі з приводу загибелі лікаря-рентгенолога кабінету комп’ютерної томографії рентгенівського відділення Єфименко Катерини. Вона народилась у місті Часів Яр. Закінчила Донецький національний медичний університет за спеціальністю „Лікувальна справа“ у 2018 році. Після закінчення проходження інтернатури у рентгенівському відділенні КНП „БЛІЛ м. Бахмут“ за спеціальністю „Радіологія“, залишилася працювати лікарем-рентгенологом у нашій лікарні».

За словами колег, за короткий життєвий шлях Катерина встигла усім сподобатися та запам’ятатися як гарна, сонячна, приємна дівчина, як цікавий співрозмовник, як перспективний спеціаліст, відданий своїй справі й колективу, як подруга, як любляча донька, як кохана дружина. В неї залишились чоловік та бабуся.

Того ж дня, коли загинула Катерина, додають у лікарні, не стало також її колеги Ірини Дабіжи. Лікарка-офтальмолог отримала смертельне поранення також 19 травня під час обстрілу. Їй через місяць мало виповнитись 63 роки.

Ірина Дабіжа

«Ірина Іванівна закінчила Донецький державний медичний інститут за спеціальністю „Лікувальна справа“ у 1985 році… 43 роки Ірина Іванівна присвятила обраній справі. Починаючи з 1998 року і по теперішній час працювала у нас на посаді лікаря-офтальмолога, була призначена керівником інтернатури за спеціальністю „Офтальмологія“. Під час активних бойових дій російської федерації проти України мужньо надавала кваліфіковану медичну допомогу військовому та цивільному населенню в місті Бахмут».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від ракетного удару в Києві загинула провідна лікарка-гематолог.

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