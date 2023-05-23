«Скрутило просто на вулиці»: дружина Віктора Павліка поскаржилася на погане самопочуття після скандалу з перепусткою

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка потрапила у скандал через подаровану перепустку, поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. Жінка розповіла в інстаграмі, що в неї пропав апетити. Майже п’ять днів вона нічого не їла. Почувалася так погано, ще ледве могла підняти на руки свого маленького сина. Катерина каже, що через це їй стало зле просто на вулиці.

«П'ять днів я не їм нічого зовсім. До такої міри, що вже не можу підняти Мішу, який важить 15 кг. Сьогодні мене скрутило просто на вулиці, не могла встати з асфальту. Тому їм через силу», — розповіла Катерина.

Очевидно, такий стан викликав саме скандал через перепустку, а також особисті переживання жінки. Вона також занепокоєна через затримку мовлення сина Михайлика. Катерина розповідала, що звернулася до фахівців з цього приводу.

Нагадаємо, гучний сандал розгорівся через те, що Віктор з дружиною їхали закритим для громадськості столичним мостом, знімали це на відео та хизувалися спеціальною перепусткою. Згодом поліція вилучила документ. Як запевнила Репяхова, для перевірки.

Ситуація негативно відобразилася на репутації артиста. Концерт Віктора Павліка у Німеччині було скасовано.

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