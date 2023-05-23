З початку доби противник не завдав жодного ракетного удару, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій, — Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Протягом цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура. Ракетних ударів за цей період не було. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському та Авдіївському напрямках протягом доби ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

«Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Так, Біловодську центральну районну лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі, медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 3 — по зенітно-ракетних комплексах. Протягом цієї доби було знищено 4 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили, що окупанти обмежують доступ населення до мобільного зв’язку на Херсонщині та демонтують підстанції і вежі.

Фото: Генштаб ЗСУ

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