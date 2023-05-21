Окупанти обмежують доступ населення до мобільного зв’язку на Херсонщині та демонтують підстанції і вежі, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, в свою чергу, підкреслює тактику терору з боку російської федерації. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар'ївки, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж, вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 — по зенітно-ракетних комплексах. Протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗСУ взяли Бахмут у півкільце, росіяни втратили кілька важливих висот.

Фото: Генштаб ЗСУ

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram