Масований удар ворога по Дніпропетровщині: є «прильоти», але силами ППО збито понад 20 ракет та дронів

Російські загарбники знов сьогодні вночі атакували Україну. Основний удар ракет та БПЛА прийняла на себе Дніпропетровщина. Атаки на місто та область були з різних видів озброєння. Сили ППО збили над областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі було близько 15 вибухів. Поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Дніпровському районі через ракетний удар пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу.

Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси.

Також є попадання по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечено три будівлі.

Крім того, в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав російський дрон. Виявили там і уламки ракети. Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. Пошкоджено дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Розбито 6 авто. Обстеження території продовжується, додав Лисак.

За його інформацією, постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років — у лікарні.

«Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України — м. Дніпро.

Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами „Shahed-136/131“.

Загалом противник випустив:

- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків -Азовського моря та Курської області;

- 2 балістичні ракети „Іскандер-М“ з окупованого Криму;

- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

- 20 іранських ударних дронів „Shahed-136/131“ з південного та північного напрямків», — повідомили в Командуванні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 20 травня, противник в 11 раз з початку травня намагався атакувати Київ. Сили ППО знищили всі 20 «шахедів» та розвідувальний дрон «мерлін-вр», які летіли на столицю.

На сьогодні втрати ворога в Україні з початку повномасштабного вторгнення складають понад 200 тисяч військових та десятки тисяч військової техніки.

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