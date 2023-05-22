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Події

Масований удар ворога по Дніпропетровщині: є «прильоти», але силами ППО збито понад 20 ракет та дронів

9:03 22 травня 2023
руйнування

Російські загарбники знов сьогодні вночі атакували Україну. Основний удар ракет та БПЛА прийняла на себе Дніпропетровщина. Атаки на місто та область були з різних видів озброєння. Сили ППО збили над областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі було близько 15 вибухів. Поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Дніпровському районі через ракетний удар пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу.

Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси.

Також є попадання по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечено три будівлі.

Крім того, в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав російський дрон. Виявили там і уламки ракети. Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. Пошкоджено дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Розбито 6 авто. Обстеження території продовжується, додав Лисак.

За його інформацією, постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років — у лікарні.

«Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України — м. Дніпро.
Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами „Shahed-136/131“.
Загалом противник випустив:
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків -Азовського моря та Курської області;
- 2 балістичні ракети „Іскандер-М“ з окупованого Криму;
- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
- 20 іранських ударних дронів „Shahed-136/131“ з південного та північного напрямків», — повідомили в Командуванні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 20 травня, противник в 11 раз з початку травня намагався атакувати Київ. Сили ППО знищили всі 20 «шахедів» та розвідувальний дрон «мерлін-вр», які летіли на столицю.

На сьогодні втрати ворога в Україні з початку повномасштабного вторгнення складають понад 200 тисяч військових та десятки тисяч військової техніки.

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