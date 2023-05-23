«ДТП під наркотиком»: депутатці Ар'євій, яка збила жінку на «зебрі», оголосили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Про це пише Київська міська прокуратура на своїй сторінці у соцмережі, передає «УП».

«Дорожня подія сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. За висновками експертиз, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог правил дорожнього руху. Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваної, але, за даними джерела УП, — це депутат від „Євросолідарності“ Ярина Ар'єва», — пише «УП».

Як зазначається, згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем Volkswagen Polo у стані наркотичного сп'яніння, рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.

«Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень. Внаслідок ДТП потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження», — йдеться у повідомленні.

У вівторок, 23 травня 2023 року, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20:00 до 06:00 терміном на 2 місяці. Прокуратура не погоджується з цим рішенням і його оскаржуватиме.

Відповідно до законодавства, санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.

Проте сама фігурантка говорить, що ДТП відбулось під час блекауту півроку тому і вона як водій визнає свою провину.

«Постраждала жінка раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів, я не встигла зреагувати. Добре, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза. Моя родина одразу почала допомагати цій жінці з лікуванням, чому є всі підтвердження. Мені дуже шкода і я, як водій, визнаю свою провину. І ми зараз з представниками постраждалої жінки завершуємо перемовини щодо цієї справи», — написала Ар’єва на своїй сторінці у соцмережі.

Також вона заперечує вживання наркотиків. За її словами, експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила і у неї навіть не забрали «водійські права».

«Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку! Ще раз, мені дуже шкода, і я відчуваю себе винною у цьому нещасному випадку, і весь час співпрацювала зі слідством і буду виконувати свої процесуальні обов’язки. Але я категорично спростовую, що вживала наркотики», — написала вона.

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