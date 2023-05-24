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Поширював наративи кремля: у Києві затримали організатора замовних «акцій протесту» у Лаврі

12:40 24 травня 2023
затримання

Співробітники СБУ виявили ще одного прибічника «русского мира», цього разу організатора прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі.

Релігійний блогер поширював наративи кремля й організовував замовні «акції протесту».
Чоловік є заступником керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасником релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України», повідомили у спецслужбі.

За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Крім того, свої виступи він записував й транслював на YouTube-каналі «Святая Русь», який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Після повномасштабного вторгнення зрадник публічно підтримав агресивну політику рф й виправдовував захоплення українських територій.

Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Суд обрав зраднику запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, недавно на Сумщині СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який збирав для фсб розвіддані про ЗСУ та оборону області.

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