Годував окупантів и зливав їм інформацію: на Київщині батюшку-колаборанта відправили на «сповідь» до поліції

Священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів, на в'їзді до Києва затримали прикордонники.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Під час перевірки особи правоохоронці встановили, що цей чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців.

Зі свідчень одного з утримуваних окупантами українця, що є у відкритому доступі, йдеться, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів.

У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні — це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали: «Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей».

Повідомляється, що священника передали співробітникам Нацполіції для винесення щодо нього правового рішення.

Нагадаємо, що на сусідній Сумщині СБУ нещодавно затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який збирав для фсб розвіддані про оборону регіону.

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