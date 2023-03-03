Збирав розвіддані для окупантів: на Сумщині затримали настоятеля храму УПЦ МП

СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який збирав для фсб розвіддані про оборону Сумщини — це сталося під час контрдиверсійних заходів в регіоні.

Як виявилося, настоятель одного з храмів УПЦ в Шосткинському районі отримав від куратора з Москви вказівку про збір інформації про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ, констатували у Telegram спецслужби.

Для цього «панотець» об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів (ці дані ворог потім використовував для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок).

Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

Підозрюваний на подвір'ї храму

За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління фсб по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з фсб та проросійську літературу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ спіймала кремлівського пропагандиста, який ховався в монастирі УПЦ.

Фото СБУ



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