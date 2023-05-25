Літній підробіток школярів: з якого віку та за яких умов підлітка візьмуть на роботу офіційно

У вільний час старші діти, які ще не закінчили школу, мають право на підробіток — ці питання врегульовані законодавством.

Як пояснює директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Михайло Харін, відповідно до Кодексу законів про працю України, особа може влаштуватися на роботу з 16-річного віку. Втім, деякі види робіт можуть бути доступні для виконання лише після досягнення певного віку або з дозволу батьків (якщо особа ще не досягла 18 років).

Як виняток, і за згодою одного із батьків або особи, яка його замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Також Кодекс передбачає, що допускається прийняття на роботу здобувачів освіти закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, які здобувають у будь-якій формі початкову, базову середню чи профільну середню освіту для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Загальні умови для прийому на таку роботу наступні:

Згода одного з батьків або того, хто їх заміняє;

Дитина навчається в загальноосвітній школі або в професійно-технічному, або середньому спеціальному навчальних закладах;

Робота проводиться лише у вільний від навчання час;

Робота для неповнолітніх від 14 років обов’язково повинна бути легкою;

Робота не має завдавати шкоди здоров’ю.

Діти до 18 років мають право працювати не більше 24 годин на тиждень під час навчання і не більше 48 годин на тиждень під час канікул або інших періодів, коли навчання не проводиться.

Неповнолітні не можуть буди задіяні у роботах, які пов’язані з важким фізичним чи психічним навантаженням, в небезпечних умовах, а також у таких, що пов’язані з алкогольними напоями, тютюном та наркотиками.

«Неповнолітні працівники мають додаткові гарантії, які можуть захистити їх від можливих надмірних навантажень та забезпечити їх безпеку на робочому місці. Зокрема, закон передбачає обмеження часу роботи та регулювання умов праці (наприклад, неповнолітні не можуть працювати у нічний час або на висоті). Також роботодавець повинен забезпечувати неповнолітніх необхідними засобами індивідуального захисту, які забезпечать їх безпеку на робочому місці», — зазначив експерт.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, якщо дитині вже виповнилося 16 років і якщо інформація про неї наявна в реєстрі застрахованих осіб (якщо вона була хоч у якийсь період офіційно працевлаштована), за неї можна можна сплачувати добровільний внесок — цей час врахуть в страховому стажі.

Фото Pixabay



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