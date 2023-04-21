За студентів можна сплачувати добровільні страхові внески, але лише в одному випадку: у ПФУ назвали умову

В Україні, де час навчання у вишах наразі не враховується у страховий стаж (це можливо лише для тих, хто навчався до 2004 року), студенти все ж мають можливість його «поповнити».

Так, у Пенсійному фонді України відповіли на запитання жінки, яка поцікавилася, чи може вона робити добровільні внески за свого сина-студента.

Це дозволено робити, якщо дитині вже виповнилося 16 років і якщо інформація про нього наявна в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (якщо він був хоч у якийсь період офіційно працевлаштований). Тоді внески можна сплачувати, цей час врахуть в страховому стажі.

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«Якщо ж інформація про вашого сина в реєстрі застрахованих осіб відсутня, то сплачувати за нього добровільні страхові внески ви можете тоді, як інформація про нього з'явиться в реєстрі застрахованих осіб (надає роботодавець у випадку офіційного працевлаштування)», — додали в ПФУ.

Раніше у фонді повідомляли, що добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати усі громадяни віком від 16 років, також передбачено можливість сплати на користь третіх осіб. Щоб скористатися послугою, спочатку потрібно укласти договір із ПФУ.

Фото Pixabay

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