Лідери Вірменії та Азербайджану заявляють про відсутність територіальних претензій

Вірменія та Азербайджан, на кордоні яких ще нещодавно відбулися збройні зіткнення, обговорюють взаємне визнання територіальної цілісності. Першим про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Потім президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що у Баку немає територіальних претензій до Єревана. За його словами, у двох країн є можливість виходу на мирну угоду. «Враховуючи, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану», — додав Алієв.

Обидва лідери зробили свої заяви в Москві, куди прибули на засідання Вищої Євразійської економічної ради.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Нікол Пашинян офіційно заявив про готовність визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови отримання від Баку гарантій гарантування безпеки вірменського населення в цьому регіоні.

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