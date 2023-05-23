Вірменія готова визнати Нагірний Карабах азербайджанським, але за однієї умови

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян несподівано заявив, що Єреван може визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Про це він повідомив на спеціальній пресконференції в Єревані.

Водночас Пашинян висунув умову — Баку має гарантувати права вірмен, які проживають у Карабасі.

«Територія Азербайджану становить 86 тисяч 600 квадратних кілометрів разом із Нагірним Карабахом. Якщо ми правильно розуміємо один одного, то Вірменія визнає територіальну цілісність Азербайджану в названих межах, а Баку — територіальну цілісність Вірменії на території в 29 тисяч 800 квадратних кілометрів», — сказав Пашинян.

«Важливо зафіксувати, що Єреван заявляє про те, що питання прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху мають бути обговорені у форматі переговорів Баку — Степанакерт», — додав він.

Водночас Пашинян піддав різкій критиці Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

«Я не можу виключати, що Вірменія де-юре може вийти з ОДКБ або ж заморозити своє членство. Але це станеться тільки в тому випадку, коли ми зафіксуємо, що ОДКБ вийшов із Вірменії», — зазначив Пашинян.

Він підкреслив, що моніторингова місія ОДКБ не приїжджає до Вірменії. А це є порушенням зобов'язань організації перед Єреваном.

«Офіційний статус члена ОДКБ нічого не дає нашій країні. Ба більше, він тільки заважає обговорювати питання безпеки. Ви думаєте, від інших країн нам не надходило пропозицій про придбання озброєння і військової техніки? Звичайно, ця можливість була, але закриття цієї можливості в основному пояснювалося членством Вірменії в ОДКБ», — сказав Пашинян.

Вихід Вірменії з ОДКБ може стати логічним завершенням відносин Єревана з цією організацією. У листопаді 2022 року Нікол Пашинян відмовився підписувати декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ і проєкт про спільні заходи надання допомоги Єревану. Він заявив тоді, що в документах відсутня «політична оцінка агресії Азербайджану проти територіальної цілісності Вірменії».

У січні 2023 року Єреван відмовився проводити навчання ОДКБ на території республіки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що постачання Францією зброї до Вірменії на руку росії та Ірану всупереч інтересам України та Ізраїлю.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram