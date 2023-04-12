На кордоні Вірменії та Азербайджану знову бої: є загиблі з обох боків

На кордоні між Вірменією та Азербайджаном, які у вересні 2022-го домовилися про перемир'я, сталися нові збройні сутички. Єреван повідомив, що вдень 11 квітня вірменських військових було обстріляно в районі села Тех на території Вірменії. Це неподалік азербайджанського міста Лачин. Повз нього проходить дорога, яка сполучає Вірменію з тією частиною Нагірного Карабаху, де продовжують жити вірмени.

Дорогу називають Лачинським коридором. Його контролюють російські миротворці.

Міністерство оборони Азербайджану заявляє, що обстріляли позиції азербайджанських військ поблизу Лачина.

Обидві сторони говорять про загиблих та поранених.

Миротворці з росії були введені в регіон згідно з угодою, яку в листопаді 2020 року підписали росія, Азербайджан та Вірменія після 44-денної війни. Вони контролюють ту частину території Нагірного Карабаху, де мешкають вірмени. Лачин раніше вважався вірменським містом, хоч у ньому жили переважно азербайджанці. У Баку казали, що Лачин окуповано Вірменією. Угода зобов'язала Вірменію повернути місто Азербайджану.

Майже через два з половиною роки сторони не можуть домовитися про те, де проходить новий кордон. Баку та Єреван використовують радянські карти різних років, щоб довести, хто має рацію.

Вірменія при цьому періодично звинувачує Азербайджан у спробі захоплення своїх територій. У Єревані стверджують, що азербайджанські війська час від часу просуваються вглиб на кілька кілометрів.

Найбільше зіткнення після підписання угоди сталося у вересні 2022 року. Тоді загинуло кілька десятків військових з обох боків.

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