37.18 / 37.63 40.08 / 40.80
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Зливав ворогу координати транспортних артерій на півдні: у Миколаєві затримано зрадника

14:35 26 травня 2023
затримання

У Миколаєві СБУ затримала чергового інформатора росіян, який шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України.

Як повідомили у спецслужбі, зловмисником виявився мешканець обласного центру, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року.

За вказівкою агресора він самостійно обходив територію міста й прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони.

Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння.

Крім того, фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню «завантаженість» і можливе переміщення колон з боєприпасами.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному з прокремлівських Телеграм-каналів, де писав антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали організатора прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Чоловік є заступником керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасником релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України». Він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Алла Пугачова розплакалася, але на похорон не поїде: чому Примадонна не попрощається з чоловіком Діани Гурцької

Мавпа

Ракам — кар’єрне зростання, Дівам — успіх у справах, Скорпіонам — вирішення проблем: гороскоп на день Мавпи-Красунечки 26 травня

Розсада перед висадкою

Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною

Тетяна Бойко

«Цей чарівний колір омолоджує»: відома візажистка Тетяна Бойко про те, як уникнути помилок у макіяжі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту