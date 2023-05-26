Зливав ворогу координати транспортних артерій на півдні: у Миколаєві затримано зрадника

У Миколаєві СБУ затримала чергового інформатора росіян, який шпигував за позиціями Сил оборони на півдні України.

Як повідомили у спецслужбі, зловмисником виявився мешканець обласного центру, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року.

За вказівкою агресора він самостійно обходив територію міста й прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об’єкти Сил оборони.

Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння.

Крім того, фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню «завантаженість» і можливе переміщення колон з боєприпасами.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

За даними слідства, у поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному з прокремлівських Телеграм-каналів, де писав антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали організатора прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Чоловік є заступником керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасником релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України». Він був одним з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

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