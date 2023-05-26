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Марія Яремчук повертається на велику сцену з автобіографічною піснею «Щит і меч»

17:21 26 травня 2023
Марія Яремчук

Співачка Марія Яремчук, яка виступила на «Євробаченні» у Ліверпулі в якості запрошеної гості, повертається на велику сцену. Вперше за п’ять років артистка випустила нову пісню — «Щит і меч».

Марія каже, що написала її ще п’ять років тому, але не квапилася випускати, шукала їй «одяг», у своєму темпі, без дедлайнів та релізів «під дату».

«Цій пісні п’ять років. Вона образна та автобіографічна. Втім, слухач може ширше масштабувати смисли, закладені в цій пісні, прочитати її не як особисту історію, а як щось про час, в якому ми живемо. Адже вона про „одну любов на все життя“. Це може бути як любов до себе, чи любов до своєї справи, так і любов до рідної країни», — прокоментувала роботу Марія.

Також Злата Огнєвіч випустила новий кліп «Янгол», в якому показала свою родину і розповіла, що її сестра чекає первістка.

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