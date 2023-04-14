Марія Яремчук повертається на велику сцену: співачка виступить на «Євробаченні»

Українські зірки візьмуть участь у шоу «Євробачення-2023», що відбудеться у травні в Ліверпулі від імені України. Містечко Eurovision Village запрацює 5 травня на Pier Head у Ліверпулі. Його відкриють переможці конкурсу минулого року гурт Kalush Orchestra. А вже 8 травня у фан-зоні виступлять гурти «Антитіла» та Go_A, а також співачки Alyona Alyona та Jerry Heil.

У півфіналах конкурсу 9 та 11 травня візьмуть участь Юлія Саніна, яка буде й ведучою шоу, OTOY та Злата Дзюнька а також Alyosha, яка у 2010 році представляла Україну з піснею Sweet people та увійшла до ТОП 10 виконавців Європи.

«Певно, усі артисти, на творчому шляху яких була сходинка „Євробачення“, одноголосно скажуть: „цю сходинку було важко здолати, бо це велика відповідальність гідно представити свою країну“. Але й кожен із них в один голос скаже: „ця сходинка, завдовжки в тисячі кроків, була неймовірним та крутим досвідом“. Я вдячна „Євробаченню“ за можливість бути почутою, за можливість транслювати важливі сенси всьому світові. З 2010 року я і досі отримую слова подяки за сенс пісні Sweet people. Як авторка та виконавиця, я щаслива, що пісня відгукується в серцях людей і досі», — прокоментувала свою участь ALYOSHA.

Несподіванкою стало в списку українських представників ім’я Марії Яремчук. Вона 2014 року представляла Україну на «Євробаченні» з піснею Tick-Tock і посіла шосте місце. Останні п’ять років співачка зупинила свою концертну діяльність, не випускала нових пісень. Тож виступ у Ліверпулі стане для Марії великим поверненням на сцену.

Також Джамала в рамках «Євробачення», перед другим півфіналом у супроводі оркестру ВВС презентує альбом QIRIM, написаний на основі кримськотатарських народних пісень.

Україну цьогоріч представляє дует TVORCHI. Їхній виступ коштувати чималеньку суму — його оцінюють в 3 млн гривень.

В мережі вже називають ймовірного переможця «Євробачення».

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