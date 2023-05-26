Злата Огнєвіч розповіла про поповнення в родині

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно відверто розповіла про свої почуття, здивувала прихильників приємною новиною. Вона зізналася, що в їхній родині очікується поповнення. Злата стане тіткою. Сестра артистки Юлія очікує первістка.

Це Злата розкрила в своєму новому, дуже особистому, кліпі «Янгол». У відео взяли участь батьки співачки, її сестра з чоловіком.

Вони відтворили один із фрагментів свого життя, коли родина збирається разом. На жаль, для багатьох сімей через війну це здається чимось неможливим. А про зустріч з чоловіками, батьками, синами й дочками, які зараз захищають країну, мріють і моляться.

«Ці короткі розмови з батьком повертають нас в той час, коли ми збиралися усією сім'єю вдома і ніхто навіть не міг уявити, що скоро це стане чимось неможливим. Так сьогодні живуть сотні тисяч сімей по усій нашій країні і лише віра дає сили продовжувати боротися та чекати, молитися за наших янголів», — прокоментувала Огнєвіч нову роботу.

Зараз батько співачки Леонід Григорович, який є хірургом, рятує життя наших захисників. Злата спільно з благодійним фондом «Надія» ініціювали збір коштів на придбання апарату МРТ в одну з прифронтових лікарень на Донеччині.

Раніше Злата Огнєвіч показала, як погуляла на весіллі колишнього учасника шоу «Холостячка» Андрія Хведкевича.

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