Злата Огнєвіч презентувала новий кліп у співпраці з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія»

Сьогодні Злата Огнєвіч оголосила, що стає амбасадором Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», та презентувала кліп на пісню «Янгол», який був створений разом з командою фонду.

Композиція розповідає про почуття жінок, які чекають на звістку від своїх коханих на фронті.

«Полотна листувань, виснажливе очікування звістки та спогади про щасливе минуле — у новому кліпі я передала почуття жінок України, які сьогодні чекають заповітне „На зв'язку“ від своїх чоловіків», — написала співачка в інстаграмі.

У кліпі Огнєвіч також знялися її найближчі люди — тато, мама, рідна сестра та її чоловік. Так фанати артистки дізналися, що дуже скоро Злата стане тіткою: її сестра Юлія вагітна і вже має значних розмірів животик.

Варто зазначити, що фонд системно допомагає незахищеним верствам населення, дітям, медичним закладам, населенню з деокупованих територій та біженцям, Збройним Силам України, одиноким матерям, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.

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