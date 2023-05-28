Названо найпопулярніші авто у Європі: яка марка стала справжнім бестселером

Експерти автомобільного ринку відмічають збільшення попиту на європейському ринку на електромобілі.

Між тим автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння поки що теж не здають свої позиції.

Дані JATO Dynamics показують, що минулого місяця в Європі було продано менше автомобілів китайського виробництва, ніж деякі можуть підозрювати. Дійсно, транспортні засоби, виготовлені в Китаї, становили лише 3,4% ринку, загальна кількість яких становила трохи понад 32 тисячі одиниць.

Найбільш продаваною моделлю у квітні став Dacia Sandero. Іншими лідерами продажів були: VW T-Roc, Opel/Vauxhall Corsa, Renault Clio та Peugeot 208.

Серед інших бестселерів Fiat/Abarth 500, Toyota Yaris Cross, VW Golf, Dacia Duster, Skoda Octavia, Kia Sportage, Hyundai Tucson і Ford Puma, пише wheel-news.

Найпопулярнішим електромобілем залишається Tesla Model Y. Наступним найбільш продаваним електромобілем став VW ID.4 і VW ID.3, що на 259% більше, ніж у квітні минулого року.

Замикають десятку найбільш продаваних електромобілів: Skoda Enyaq iV, Dacia Spring, MG 4, Volvo XC40 Recharge, Fiat 500e, Peugeot e-208 і Renault Megane E-Tech.

Що стосується гібридів, що підключаються до електромережі, то найбільш продаваним серед них був Ford Kuga, Volvo XC60, Lynk & Co 01, Kia Sportage і Hyundai Tucson.

Volkswagen залишається найбільш продаваним брендом у Європі. Audi посіла друге місце, випередивши Toyota, Renault та BMW. VW також є бестселером електромобілів, продавши загалом 31 900 у порівнянні з 14 200, проданими Tesla.





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