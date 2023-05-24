Не гірше справжніх «німців»: названо 4 альтернативи німецьким преміальним седанам

У конкурентній сфері преміальних автомобілів німецькі автовиробники займають, мабуть, одне з найпомітніших місць, хоча, справедливості заради, останнім часом до них активно підбираються азіатські марки.

Тож експерти wheel-news назвали чотири альтернативи у сегменті преміальних седанів за межами німецького тріо BMW, Mercedes-Benz та Audi.

Lexus ES

Один з найліквідніших «Лексусів» на «вторинці» має ту саму платформу, що і знаменита Camry. Для тих, хто не любить екстремальну їзду, ES може виявитися ідеальним варіантом. Седан комфортний, красивий та елегантний, а також дуже надійний.

Genesis G80

Після того, як у 2015 році Hyundai вирішив створити власний бренд преміального класу, Genesis тривалий час залишався непомітним на тлі інших автовиробників. Втім, останні моделі компанії все ж таки змогли привернути увагу покупців. Особливо — седан Genesis G80. Провідні аналітичні видання ставлять цій 4-дверці максимальні оцінки за співвідношення ціна/якість, а також хвалять за велику кількість сучасних технологічних «фішок».

Kia K900

Цей автомобіль ідеально підійде тим, хто не надто переймається «люксовістю» бренду. Незважаючи на статус Kia як автовиробника, що робить бюджетні машини, K900 за рівнем комфорту може конкурувати навіть із Mercedes-Benz. А ще має потужний двигун V8.

Lexus LS

Якщо Lexus ES не відповідає вимогам за розміром, то флагманський LS стане ідеальною альтернативою цієї моделі. Автомобіль, доступний як у бензинових, так і гібридних версіях, може похвалитися цілою низкою переваг, яких немає у багатьох моделей BMW, Mercedes-Benz та Audi. Зокрема, він дуже надійний та суперліквідний.

Проте яким би не було ваше авто, від порушень водій не застрахований, тому має знати, як правильно пред’являти документи поліцейським.

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