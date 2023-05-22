Довго служать і не підводять: названо ТОП-10 вживаних автомобілів з найкращими двигунами

Автоексперти зазвичай рядять обирати авто на вторинному ринку слід дуже прискіпливо. Однак є важливі індикатори, на які слід звернути увагу в першу чергу. Одним із них є наявність якісного і потужного двигуна внутрішнього згоряння. Власний ТОП-10 склали в асоціації «УкрАвтопром».

1. Volkswagen Passat W8 — цей автомобіль оснащений унікальним 4,0-літровим двигуном W8 потужністю 275 к.с. Виробництво моделі W8 тривало лише чотири роки, і Passat був єдиним автомобілем, який обладнали таким двигуном.

2. Alfa Romeo GTV — спочатку модель пропонувалася з 2,0-літровим двигуном Twin Spark потужністю 155 к.с., а пізніше з’явився потужний 3,0-літровий Busso V6 зі 220 к.с.

3. BMW i8 — цей автомобіль був першим масовим гібридним спортивним автомобілем у світі, який поєднував 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 228 к.с. і електромотор потужністю 141 к.с.

4. BMW M3 (E46) — 3,2-літровий шестициліндровий двигун розроблений з потужністю 338 к.с., що дозволяє досягти 100 км всього за 4,5 секунди.

5. ASTON MARTIN DB9 — під капотом цього автомобіля знаходиться 5,9-літровий V12, який залишається незмінним з плином часу.

6. VAUXHALL MONARO VXR — цей автомобіль оснащений гуркотливим V8 потужністю аж 328 к.с.

7. Ford Fiesta ST — відмінністю цього автомобіля є 1,6-літровий Ecoboost двигун від Ford з турбонаддувом потужністю 182 к.с., який був розроблений для ефективної конкуренції з більшими агрегатами.

8. Maserati Granturrismo — завдяки 4,7-літровому V8 це авто має потужність 433 к.с., що дозволяє розігнатися до 100 км/год всього за 4,9 секунди.

9. FIAT 500 TWINAIR — міське авто з крихітним двоциліндровим турбомотором потужністю 82 к.с., який витрачає всього 3 літри палива на 100 кілометрів.

10. MAZDA RX-8 — спортивне купе, яке приводиться в рух 1,3-літровим роторним двигуном. Примітно, що це фактично остання модель Mazda, яка пропонувала цей швидкісний тип двигуна.

Нагадаємо, раніше було названо 5 надійних авто, які служитимуть своєму власнику майже вічно.



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