«Не по-дитячому»: Наталка Карпа заспівала у дуеті не з Джексоном

Українська співачка Наталка Карпа змусила мережу розпочати активне обговорення з приводу нового дуету.

Артистка презентувала творчу колаборацію із відомим стендап-коміком Вадимом Дзюнько (учасник Stand up battle club). Літня новинка «Босими ногами» була створена після участі зірки в одному із стендап-шоу. Вони зуміли віднайти спільну мову один з одним з гумором та музикою.

«Наталка зателефонувала мені та вирішила запропонувати заспівати у дуеті, на що я одразу погодився. Більшість моїх друзів навіть не повірили спочатку. У цій пісні слова дуже прості, і я вагався чи сподобаються вони їй. Особливо хочу зазначити процес створення, коли Наталка підбирала гармонію на фортепіано — я одразу почав кайфувати від нашого тандему», — розповів Вадим.

На пісню зірки створили атмосферний відеокліп, який відзняли неподалік Львова. У ньому у форматі літнього пікніка Наталка та Вадим — разом проводять час. Власне обійми змусили мережу розпочати обговорювати особисте життя Карпи.

- Ми познайомились з Вадимом на Stand up battle. Я побачила дуже позитивного хлопця, який на мою думку дуже вдало відчуває хітовість та знає, що таке «хук» (музична особливість твору, яка запам’ятовується найкраще — Авт.). Коли ми поспілкувались, я пообіцяла зробити колаборацію. Багато артистів вміють пообіцяти та не виконати, але я не з таких. Після Великодня я вже постукалась до Вадима і ми прийшли до саунд-продюсера Андрія Бакуна записувати демку. За кілька днів вже й відзняли відеокліп, за містом. У такий непростий час, мені захотілось дати літнього вайбу (вайб — емоційний стан, що виникає під час спілкування з ким-небудь, під час контакту з чим-небудь — Авт.) людям. Аби кожен зміг відпочити, та перемкнути увагу, — розповіла «ФАКТАМ» Наталка Карпа.

Раніше «ФАКТИ» публікували ексклюзивне інтерв’ю з Наталкою Карпою про випробування війною: «Почувши гул літаків, я просто затулила доню собою і так лежала, не могла поворухнутись».

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