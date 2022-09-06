«В голові тисячі думок та ідей»: співачка Наталка Карпа розповіла про своє нове кохання

Заслужена артистка України Наталка Карпа в серпні вирушила у благодійний тур США і дала концерти у найбільших містах. Днями Наталка повернулась до України і приголомшила шанувальників тим, що… закохалась. Щоправда, не у якогось чоловіка, а в українську діаспору.

«І тут, по-іншому не могло бути. Мурахи по тілу, часом підпирає дух, а у голові сотні тисячі ідей, думок та мрій, бо ти натхненна… Це любов з першого погляду, з першої зустрічі, і відчуваю, що на все життя! Українська діаспора Америки. Про неї я буду розповідати багато, бо це фантастичні українці з неймовірними історіями, нереальними подвигами, з великими серцями і жовто-блакитним кольором крові! Мій гастрольний тур Америкою, присвячений 31 річниці Незалежності України, тривав майже два тижні і ми разом з фондом Revived Soldiers Ukraine відвідали п’ять міст (Філадельфія, Нью-Джерсі, Йонкерс, Детройт, Флорида/Сан-Піт) де нас чекали, нам підспівували, де ми зібрали донати більше $ 50 тис які підуть на реабілітацію/протезування поранених солдатів України».

У свою чергу представники нашої діаспори у США відповіли Наталці, що її любов точно взаємна та подякували за її відданість та патріотизм.

Додамо, що співачка заміжня за ветераном АТО Євгеном Тереховим, від якого у 2019 році народила доньку Злату. Зараз чоловік співачки на війні, а вона волонтерить. Восени 2021 року Наталка повідомила про кризу у стосунках з коханим, а у лютому 2022 року заявила, що вони роз'їхались.

«Ми обговорюємо розлучення, але поки вирішили не форсувати події. Проте живемо окремо. Іноді він робить приємні жести…» — розповідала артистка в інтерв’ю viva.ua.

Більше тему особистого життя пара не коментувала, як і спільні фото теж.



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