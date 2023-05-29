«Якими словами ще треба пояснювати?»: в Офісі президента обурюються через фото обстрілів Києва

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак здивований безвідповідальністю людей, які публікують фото та відео роботи ППО під час ракетних атак.

«Дещо дивує безвідповідальність деяких людей, які заради переглядів в соцмережах продовжують публікувати фото та відео роботи ППО. Ми постійно кажемо про загрози від таких дій та відповідальність за них. І ці загрози стосуються кожного. Ще раз наголошую, такі дії є шкідливими. Вони несуть загрозу обороноздатності», — зазначив він.

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк обурився, що деякі високоппосадовці публікують фото з місць падіння уламків під час обстрілів.

«Хайп дорожчий за життя? По всій країні — повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та ін. Попри велику конвенційну війну держава не обмежувала свободу слова та не вводила цензуру. Кожен і досі може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не несе загрози національній безпеці та обороні. Але розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади — на зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», вдень 29 травня росіяни обстріляли столицю балістичними ракетами. Деякі чиновники та журналісти опублікували фото з місця падіння уламків ракет.

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