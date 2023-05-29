Київ знову під обстрілом: уламки збитої ракети горять на Оболоні (фото)

Після нічної атаки Києва росіяни вдень 29 травня знову обстріляли столицю України. В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Про уе повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також він додав також, що пролунали вибухи в центрі столиці. Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі.

В Київській міській військовій адміністрації опублікували фото гасіння уламків в Оболонському районі столиці.

В КМВА зазначили, що станом 11:45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет. В Оболонському районі уламки впали біля АЗС, на дорожнє покриття із займанням та на зелену зону. В Деснянському районі — на територію одного з парків, а в Дніпровському — уламки впали на дорожнє покриття в різних місцях.

Відомий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що по Києву, попередньо, ведуть вогонь балістичними ракетами «Іскандер» та С-300.

Кияни переховуються від обстрілів у метро.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що станом на 10:00 29 травня в Чорному морі три ракетоносії — 2 надводних, 1 підводний.

«Сумарний залп — до 20 „Калібрів“. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий», — йдеться у повідомленні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти могли атакувати Київ «Іскандером», оскільки ракети летіли по балістичній траєкторії. За його словами, рф атакувала з півночі.

«Попередньо, це були Іскандери. Вони є різних модифікацій. Іскандер-М — це балістична ракета, а є Іскандер-К — це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований — скажемо пізніше», — зазначив він.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 28 травня 2023 року росіяни здійснили наймасовішу атаку на Київ з початку вторгнення. В ту ніч сили ППО знищили понад 40 дронів.

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