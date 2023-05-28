Наймасовіша атака ворога на Київ з початку вторгнення: сили ППО знищили понад 40 дронів

Вночі у неділю, 28 травня, російські війська влаштували чергову масовану атаку на Київ, цього разу дронами-камікадзе. У столиці прогриміли вибухи, працювала ППО.

Це була наймасовіша атака дронами на Київ з початку повномасштабного вторгнення та чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня, повідомили у КМВА.

На Київщині знищено понад 40 ворожих БПЛА.

Атака баражуючими боєприпасами Shahed відбувалася у кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Росіяни використовували нетрадиційні маршрути, щоб обійти ППО на півдні України та долетіти до Києва. Про це в етері телеканалу розповіла керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

«Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, — це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху «шахедів», — заявила Гуменюк.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), у Голосіївському районі уламки БПЛА влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну — госпіталізували з травмами нижніх кінцівок.

Також через уламки виникло займання даху одного з ТРЦ та відбулося загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.

«Пожежу в Голосіївському районі столиці, що палала після влучання уламків дрону, на площі 700 м. кв, локалізували. Зруйновані будівельні конструкції на загальній площі 1000 м.кв. Рятувальники залучили до ліквідації загоряння найновіші засоби і технології, є один постраждалий», — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його інформацією, у Дарницькому районі через падіння уламків в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері, інформацію щодо постраждалих уточнюють, повідомили в КМВА.

У Соломянському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника біля АЗС загинув 41-річний чоловік, госпіталізували жінку 35-річну жінку.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

Нагадаємо, 26 травня атаку на Київ було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію крилатими ракетами типу Х-101/555. Всі цілі ППО знищила.

Сьогодні кияни відзначають День міста. У столиці, попри тяжку й неспокійну ніч, відбудуться святові заходи.

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