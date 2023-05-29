У Києві під час денної ракетної атаки російськими «Іскандерами» у прямому ефірі програми «Сніданок з 1+1» одружилися військові.

Як передає «ТСН», наречена Тетяна — військова медикиня — була у весільній сукні, а наречений Олександр — захисник неба — у святковому костюмі. Вже після весілля учасникам церемонії довелося ховатися у підвалі — ворожа ракета летіла просто над студією.

«На нулі було не до підвалів. А на весіллі сталось одразу багато ініціацій. Це — не просто переповнений сенсами епізод з життя військових Таші і Саші, це ще одні камертони, за якими ще довгий час мають звіряти доречність всі — і ті, хто тут, і ті, хто там, і ми, і вони, і друзі, і партнери, і чиновники, і медійники, і російські ліберали, і українські інфантили», — йдеться в повідомленні.

В цей день у кількох районах столиці були зафіксовані падіння уламків — протиповітряна оборона знищила всі 11 ракет «Іскандер-М» та «Іскандер-К», які ворог спрямував з північного напрямку. Так, в Оболонському районі уламки виявили біля АЗС, на дорозі та у зеленій зоні; в Деснянському — на території парку, у Дніпровському на дорожному покритті.

У мережі показали, як під час повітряної тривоги діти після останнього дзвоника поспішали в укриття.

Також в мережу виклали відео з моментом падіння уламків в Оболонському районі.

Нагадаємо, що протягом ночі рашисти здійснювали масовану атаку з повітря. Сили оборони України збили 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131»; 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Фото «ТСН»

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