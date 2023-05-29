Вночі противник атакував Київ дронами та ракетами: ППО відбило всі погрози

В ніч на 29 травня окупанти знову атакували столицю України. Це була 15-та повітряна атака з початку травня. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня! Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. Цією ночі знов були дрони — за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси „Shahed“. Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом, силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!» — повідомив він.

Попко додав, що в результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку. Обійшлося без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, що спричинило пожежу. Він уточнив, що у Подільському районі, внаслідок падіння уламків, був пошкоджений дах одноповерхового приватного будинку. Пожежі та постраждалих немає.

«Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих», — повідомив мер столиці.

В Повітряних силах ЗСУ додали, що з 00.00 год по 05.00 год 29 травня 2023 року російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

«Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА „Shahed-136/131“. Усього — близько 35 ударних дронів. Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: „Центр“, „Схід“, „Південь“ та „Захід“. Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних БпЛА „Shahed-136/131“; 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня», — йдеться у повідомленні.

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА «Shahed». 58 «шахедів» знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. На Авдіївському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 — по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс „Тор“, 6 пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 28 травня 2023 року росіяни здійснили наймасовішу атаку ворога на Київ з початку вторгнення. В ту ніч сили ППО знищили понад 40 дронів.

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