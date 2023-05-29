«Ви скоро про це пошкодуєте»: Буданов пообіцяв швидку відповідь на ракетні обстріли Києва 29 травня (відео)

Після того, як вдень у понеділок, 29 травня, рашисти атакували Київщину та столицю балістичними та крилатими ракетами, начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що чергова спроба терористичних дій рф вкотре зазнала поразки.

«Усі ті, хто в рф до цього часу вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити ― це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу», ― заявив Буданов.

Очільник ГУР МО додав, що усі «мрійники», які сподівалися на якийсь ефект, дуже швидко про це пошкодують.

«Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать», — додав Буданов.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня рашисти випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та близько 35 ударних дронів-камікадзе, більшість повітряних цілей знищили Сили оборони України.

Фото — скріншот

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