У Торецьку окупанти розбомбили АЗС, під Куп'янськом «Іскандером» зруйнували гуртожиток: є жертви (фото, відео)

У понеділом, 29 травня, атаки «Іскандерами» зазнав не лише Київ, а й Харківщина.

Як повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського району через ракетний удар рашистів зазнали поранень три жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Також постраждали вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина. У селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.

А на Донеччині загарбники скинули авіабомби (ймовірно, ФАБ-250) на Торецьк. Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, де загинув 28-річний робітник. За попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних.

Фото ОГ

Фото ОГ

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець.Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Фото ОГ

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Пізніше керівник Донецької ОДА Павло Кириленко уточнив, що у Торецьку загинули двоє місцевих жителів, ще 8 отримали поранення.

А на Херсонщині під час обстрілу (за попередніми даними, артилерійського) загинув мешканець Новокахівської громади. У населеному пункті було пошкоджено будинки місцевих мешканців.

Фото ОГ

На Дніпропетровщині під ударом ворога опинилася Покровська громада. За інформацією керівника обласної ОДА Сергія Лисака, загинула жінка.

«Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина. Зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили», — зазначив він.

Згодом він поточнив, що в громаді два приватні будинки зруйновані, 30 — потрощені. Побиті також магазин та заправка.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня рашисти випустили по Україні до 40 ракет та 35 дронів-камікадзе, більшість повітряних цілей було знищено підрозділами Сил оборони.

Фото Офісу генпрокурора

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