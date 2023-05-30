Намагався підпалити будинок: шеф-кухар погрожував британському акторові Бенедикту Камбербетчу і трьом його дітям

Життя відомого британського актора Бенедикта Камбербетча і його сім'ї опинилося під загрозою, коли на територію їхнього лондонського маєтку вартістю понад 4 млн доларів увірвався чоловік із ножем. Поводився непроханий гість вкрай агресивно. Він вигукував погрози, потім плюнув на домофон, після чого розбив цей пристрій.

Далі він вирвав одну з рослин, яка росла на галявині, і жбурнув її у вікно.

Бенедикт, його дружина Софія Хантер і троє їхніх маленьких дітей перебували в момент нападу вдома. Вони чітко чули, як нападник кричав: «Я знаю, що ти переїхав сюди! Сподіваюся, тут усе згорить!«

Коли цей чоловік пішов, Камбербетч викликав поліцію. Офіцери взяли зразки слини з розбитого домофона. Це допомогло встановити особу нападника. Ним виявився 35-річний Джек Бісселл, колишній шеф-кухар готелю Beaumont.

Джек Бісселл

Чим йому «насолив» Камбербетч, суд встановити не зміг. Бісселл визнав, що це він вторгся до актора. Колишнього кухаря оштрафували на 250 фунтів і заборонили на три роки наближатися до Камбербетча і членів сім'ї кінозірки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що фільм «У руках пса» з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі увійшов до 10 найкращих фільмів 2021 року.

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