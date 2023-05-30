Повертаються до своїх творців: у Зеленського прокоментували атаку дронів на москву

Атака дронів вранці 30 травня на москву була спричинена тим, що безпілотники захотіли повернутись до тих, хто їх виготовляв.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Breakfast Show.

«Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: „А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?“», — заявив Подоляк.

При цьому радник голови ОП виключив можливість поступок України. Подоляк наголосив, що росія повинна відповісти за розв'язану війну, а винні не уникнуть покарання.

«Після 15 місяців вони зрозуміли, що 14-го року вже не буде? Жодного підписання лінії поділу… Кожен з них відповідатиме в повному обсязі», — сказав він.

Нагадаємо, після кількаденних нальотів дронів на Київ зранку 30 травня у мережі повідомили про атаку дронів на російську столицю та Підмосков'я. Пізніше влада підтвердила, що невідомі дрони атакували Москву, а також повідомили про роботу ППО. Як інформують Telegram-канали, дрони влучили по трьох житлових будинках, проте значних руйнувань не було.

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram