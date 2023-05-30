Нічна атака ворога на Київ: збито 20 дронів, від падіння уламків на місто загинула людина

Вночі 30 травня росіяни знов обстріляли Київ. Масована атака «шахедів» на столицю велась з усіх напрямків. Під час третьої за 24 години атаки Сили ППО збили понад 20 безпілотників, повідомили у КМВА.

«Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами Shahed». Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години", — написав голова КМВА Сергій Попко.

У різних районах Києва є постраждалі та руйнування, одна людина загинула, повідомив мер Віталій Кличко.

«Ворог продовжує атакувати столицю. Цієї ночі вибухи пролунали у багатьох районах міста. Одна людина загинула», — проінформував мер міста Віталій Кличко.

У Голосіївському районі, де внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці, рятувальники евакуювали з будинку 20 людей. Одна людина загинула. Літню жінку госпіталізували медики. Двом постраждалим надали допомогу на місці.

Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, продовжується пошук людей під можливими завалами.

Ще один житловий будинок у цьому районі пошкоджений.

Загалом у Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

Внаслідок падіння уламків сталися пожежі у двох приватних будинках Дарницького району.

Також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Печерському районі — горіли три авто.

У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському — на нежитлову забудову.

В Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

«На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби», — зазначив голова КМВА Попко.

Нинішня атака рф на столицю України стала вже 17-ою за рахунком з початку травня. Ворог наразі влаштовує щоденні удари по Києву, використовуючи як ударні БПЛА «шахед», так і ракети. У Повітряних силах ЗСУ вважають, що рф змогла накопичити ресурси, то й активізувала ракетні та дронові атаки на Україну.

Нагадаємо, вдень 29 травня ворог випустив по Києву 11 «Іскандерів». Всі ракети були збиті українською ППО.

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